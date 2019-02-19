السعودية | مطار الملك خالد الدولي يتخطى أكثر من 26 مليون مسافر خلال 2018

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 مساءً, 19 فبراير 2019 م

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كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة “مطارات الرياض” إلى أن مطار الملك خالد الدولي شهد خلال العام الماضي 2018م معدلات نمو على مستوى أعداد المسافرين والرحلات، وتتوج أدائه السنوي بتسجيل أرقاماً قياسية تعكس قدرته على مواصلة أدائه الإيجابي خلال الأعوام القادمة.

وحسب الإحصائيات تخطى إجمالي عدد المسافرين المغادرين والقادمين في مطار الملك خالد الدولي 26 مليون مسافر، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5.53 % مقارنةً بـ 2017م وبمعدل يومي بلغ 72.932مسافر، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية بمعدل زيادة بلغ 8.39 %، وسجل إجمالي عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية خلال 2018م ارتفاعاً نسبته 2.21 %، مقارنة بـ 2017م.

كما أظهرت التقارير الإحصائية إلى أنه بلغ إجمالي عدد الرحلات 212.632 ألف بنهاية عام 2018م، ليسجل نمواً نسبته 1.46 % مقارنةً بـ 2017م وبمعدل يومي بلغ 583 رحلة، وشهد إجمالي الرحلات الداخلية ارتفاعاً بلغت نسبته 5.55 في المئة مقارنة بـ 2017م ، فيما قفز معدل الزيادة في إجمالي عدد الرحلات الدولية ليصل إلى 3.43 % مقارنةً بذات الفترة.

ويعـد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من أكثر وجهات السفر الداخلية لمطار الملك خالد الدولي من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين خلال عام 2018م، مبينةً أن معدل الزيادة في إجمالي عدد المسافرين بلغ 4.93 % مقارنةً بـ 2017م، كما بلغ معدل الزيادة في عدد الرحلات2.81 %.

وعلى المستوى الدولي، سجل مطار دبي الدولي الرقم الأعلى بالنسبة لعدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة لمطار الملك خالد الدولي، إذ بلغ معدل الزيادة في إجمالي عدد الرحلات 16 %، فيما بلغ إجمالي أعدد المسافرين 11 % مقارنةً بـ 2017م.

وتقدم مطار الملك خالد الدولي في الربع الثالث من العام الماضي 58 مرتبة ليصل إلى المركز 93 للمطارات الدولية على جميع فئات أعداد الركاب مقارنةً بالمرتبة 151، وسجل أرقماً قياسية جديدة على مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة والذي بلغ 4.45 من مجموع 5 نقاط، كما حقق مطار العاصمة المركز السادس من بين المطارات الدولية على مستوى فئة المطارات ذات السعة 25 إلى 40 مليون مسافراً، وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI).

وعلى مستوى الالتزام تمكن مطار الملك خالد من تحقيق المركز 11 ضمن فئة أفضل المطارات الكبرى على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول (OTP) وفقاً للتقرير الصادر من الموقع العالمي المتخصص في تقييم شركات الطيران Official Airlines Guide (OAG) ، وأشار تقرير (OAG) إلى أن مطار الملك خالد الدولي يقع ضمن قائمة أفضل 20 مطاراً عالمياً على مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول ضمن فئة المطارات الكبيرة ” Large Airports”.

كما أطلقت “مطارات الرياض” التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خلال العام الماضي حزمة متنوعة من الخدمات والمشروعات التطويرية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع مسافري ومرتادي مطار العاصمة.