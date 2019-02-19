شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون مسافر يعبرون مطار الملك خالد الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وحسب الإحصائيات تخطى إجمالي عدد المسافرين المغادرين والقادمين في مطار الملك خالد الدولي 26 مليون مسافر، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5.53 % مقارنةً بـ 2017م وبمعدل يومي بلغ 72.932مسافر، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية بمعدل زيادة بلغ 8.39 %، وسجل إجمالي عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية خلال 2018م ارتفاعاً نسبته 2.21 %، مقارنة بـ 2017م.
كما أظهرت التقارير الإحصائية إلى أنه بلغ إجمالي عدد الرحلات 212.632 ألف بنهاية عام 2018م، ليسجل نمواً نسبته 1.46 % مقارنةً بـ 2017م وبمعدل يومي بلغ 583 رحلة، وشهد إجمالي الرحلات الداخلية ارتفاعاً بلغت نسبته 5.55 في المئة مقارنة بـ 2017م ، فيما قفز معدل الزيادة في إجمالي عدد الرحلات الدولية ليصل إلى 3.43 % مقارنةً بذات الفترة.
ويعـد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من أكثر وجهات السفر الداخلية لمطار الملك خالد الدولي من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين خلال عام 2018م، مبينةً أن معدل الزيادة في إجمالي عدد المسافرين بلغ 4.93 % مقارنةً بـ 2017م، كما بلغ معدل الزيادة في عدد الرحلات2.81 %.
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