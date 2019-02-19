شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتي يستقبل رئيس الشورى والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المملكة ودولة الإمارات في المجالات كافة.
حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي، وجمال الفاخري، والدكتورة نورة المري، والدكتورة حنان الأحمدي.
كما حضره عضو المجلس الوطني الاتحادي العضو المرافق سالم بن كردوس العامري.
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