شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتي يستقبل رئيس الشورى والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المملكة ودولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي، وجمال الفاخري، والدكتورة نورة المري، والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عضو المجلس الوطني الاتحادي العضو المرافق سالم بن كردوس العامري.