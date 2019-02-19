شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء ومفتي المملكة وجمعا من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن تركي، الأمير سعود بن فهد بن فيصل، الأمير نواف بن سعود بن هذلول، الأمير محمد بن بدر بن محمد، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير طلال بن بندر بن ثنيان، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل، الأمير تركي بن ناصر بن سعود، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، الأمير سعود بن بدر بن سعود، الأمير خالد بن طلال بن بدر، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، الأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.