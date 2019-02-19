شكرا لقرائتكم أمن الطرق يوجه رسالة تحذيرية لقائدي المركبات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”، “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.



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