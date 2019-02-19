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شكرا لقرائتكم فيديو.. مشاري العفاسي يتناول وجبة جراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتناول وجبة من الجراد، مؤكداً أن طعمه أحلى من الروبيان.
وأظهر المقطع المصوّر، الشيخ العفاسي وهو يأكل الجراد مستمتعاً بطعم الوجبة التي يتناولها.
وسأله مُصوّر الفيديو عن طعم الجراد، وهل هو أحلى من الروبيان؟ فأجاب العفاسي: نعم إنه أحلى.
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