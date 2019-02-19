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شكرا لقرائتكم المملكة تدين وتستنكر انفجار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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