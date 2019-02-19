الأرصاد تُحذِّر من تدني مستوى الرؤية الأفقية على الباحة بسبب الضباب الكثيف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الإثنين، تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات وبلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.