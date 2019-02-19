السعودية اليوم / قيادة العمليات المشتركة العراقية تؤكد السيطرة على الوضع الأمني في محافظتي صلاح الدين وديالى



بغداد 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية سيطرة القوات الأمنية على الوضع الأمني في محافظتي صلاح الدين وديالى, رغم بعض الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظتان مؤخراً.

وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي ، اليوم ، أن القوات الأمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين مستمرة بتنفيذ العمليات الاستباقية ضد أوكار الإرهابيين استناداً إلى المعلومات الإستخباراتية, مضيفة "كما يواصل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية توجيه ضرباتهما للكهوف والأوكار التي يختبىء فيها الإرهابيون، خصوصاً في جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين".

// انتهى //

12:20ت م

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بغداد 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية سيطرة القوات الأمنية على الوضع الأمني في محافظتي صلاح الدين وديالى, رغم بعض الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظتان مؤخراً.وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي ، اليوم ، أن القوات الأمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين مستمرة بتنفيذ العمليات الاستباقية ضد أوكار الإرهابيين استناداً إلى المعلومات الإستخباراتية, مضيفة "كما يواصل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية توجيه ضرباتهما للكهوف والأوكار التي يختبىء فيها الإرهابيون، خصوصاً في جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين".// انتهى //12:20ت م0057

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