سياسي / السلطات الإسرائيلية تبعد مُعتقلين مقدسين عن المسجد الأقصى وتحوّل "باب الرحمة" إلى ثكنة عسكرية



القدس المحتلة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من المعتقلين المقدسيين يوم أمس بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين الأسبوع إلى الأسبوعين.

وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعه الاحتلال "خلسة" في الليلة قبل الماضية على بوابة المبنى، في ما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح تزامنا مع إغلاق أبواب المسجد الأقصى واعتقلت مجموعة من المصلين وموظفة أوقاف تعمل في قسم المخطوطات، كما اعتقلت إمام مسجد بيت حنينا شمال القدس رائد دعنا الذي أمّ المصلين في باب الرحمة بصلاة ظهر يوم أمس، أثناء خروجه من باب العامود، في الوقت الذي استجاب عدد كبير من المواطنين للنداءات الموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوا الصلوات في منطقة باب الرحمة.

وفي نفس السياق، حوّلت قوات الاحتلال منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، وشرعت شرطة الاحتلال ، بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

// انتهى //

12:11ت م

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القدس المحتلة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من المعتقلين المقدسيين يوم أمس بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين الأسبوع إلى الأسبوعين.وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعه الاحتلال "خلسة" في الليلة قبل الماضية على بوابة المبنى، في ما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح تزامنا مع إغلاق أبواب المسجد الأقصى واعتقلت مجموعة من المصلين وموظفة أوقاف تعمل في قسم المخطوطات، كما اعتقلت إمام مسجد بيت حنينا شمال القدس رائد دعنا الذي أمّ المصلين في باب الرحمة بصلاة ظهر يوم أمس، أثناء خروجه من باب العامود، في الوقت الذي استجاب عدد كبير من المواطنين للنداءات الموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوا الصلوات في منطقة باب الرحمة.وفي نفس السياق، حوّلت قوات الاحتلال منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، وشرعت شرطة الاحتلال ، بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.// انتهى //12:11ت م0055

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / السلطات الإسرائيلية تبعد مُعتقلين مقدسين عن المسجد الأقصى وتحوّل "باب الرحمة" إلى ثكنة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.