

الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وجدد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

// انتهى //

12:09ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.وجدد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //12:09ت م0054

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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