السعودية اليوم / رئيس الهلال الأحمر السعودي يعتمد الخطط العددية للفرق الإسعافية واللجان التشغيلية لموسم الحج 1440



الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، اجتماعها الدوري برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، للاطلاع على الهيكل التنظيمي للهيئة واللجان الرئيسية ومهامها في موسم الحج لعام 1440هـ، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.

واعتمد القاسم خلال الاجتماع الخطط العددية للجان والفرق والنطاقات، إضافة إلى مناقشة المشروعات المتوقع افتتاحها لهذا العام في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والاطلاع على التقارير التي أعدتها اللجنة من خلال الجولات الميدانية في المشاعر المقدسة للوقوف على سير العمل هناك.

وناقشت اللجنة معايير المفاضلة للمشاركة في موسم الحج والعمرة لهذا العام، واستعرضت أبرز المقترحات والآراء لتطوير خطة الإسعافي خلال الموسم الجديد والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي الختام، قدم معالي رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، الأمر الذي يعكس تضافر الجهود وتكاتفها بدءًا من العاملين في الميدان وصولا إلى أعضاء اللجنة الذين لا يدخرون أي جهد لتحقيق تطلعات هذا الوطن تحت رؤية قيادتنا الرشيدة.

// انتهى //

12:03ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، اجتماعها الدوري برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، للاطلاع على الهيكل التنظيمي للهيئة واللجان الرئيسية ومهامها في موسم الحج لعام 1440هـ، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.واعتمد القاسم خلال الاجتماع الخطط العددية للجان والفرق والنطاقات، إضافة إلى مناقشة المشروعات المتوقع افتتاحها لهذا العام في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والاطلاع على التقارير التي أعدتها اللجنة من خلال الجولات الميدانية في المشاعر المقدسة للوقوف على سير العمل هناك.وناقشت اللجنة معايير المفاضلة للمشاركة في موسم الحج والعمرة لهذا العام، واستعرضت أبرز المقترحات والآراء لتطوير خطة الإسعافي خلال الموسم الجديد والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.وفي الختام، قدم معالي رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، الأمر الذي يعكس تضافر الجهود وتكاتفها بدءًا من العاملين في الميدان وصولا إلى أعضاء اللجنة الذين لا يدخرون أي جهد لتحقيق تطلعات هذا الوطن تحت رؤية قيادتنا الرشيدة.// انتهى //12:03ت م0052

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