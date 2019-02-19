السعودية اليوم / الأونروا تعيّن مديراً جديداً لشؤونها في سوريا



بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعيين أمانيا مايكل إيبيي الأوغندي الجنسية مديراً لشؤونها في سوريا خلفاً لـ محمد عبدي أدار الذي يحمل الجنسية الصومالية.

وأشارت الأونروا في بيان لها في بيروت إلى أن المدير السابق محمد آدار كان قد تولى الوكالة في سوريا لمدة عامين، شهدت الوكالة خلالها تحديات كبيرة، وواجهت أكبر أزمة مالية في تاريخها.

يشار إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

// انتهى //

12:02ت م

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بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعيين أمانيا مايكل إيبيي الأوغندي الجنسية مديراً لشؤونها في سوريا خلفاً لـ محمد عبدي أدار الذي يحمل الجنسية الصومالية.وأشارت الأونروا في بيان لها في بيروت إلى أن المدير السابق محمد آدار كان قد تولى الوكالة في سوريا لمدة عامين، شهدت الوكالة خلالها تحديات كبيرة، وواجهت أكبر أزمة مالية في تاريخها.يشار إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.// انتهى //12:02ت م0051

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