السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الإرهابي بمنطقة الأزهر في القاهرة



جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التفجير الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر قرب الأزهر في القاهرة, الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب, مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصراراً على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وجدد معالي الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

// انتهى //

11:50ت م

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جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التفجير الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر قرب الأزهر في القاهرة, الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب, مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصراراً على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.وجدد معالي الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.// انتهى //11:50ت م0046

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