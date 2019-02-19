السعودية اليوم / الشيخ سيف بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى



أبو ظبي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي، وجمال الفاخري، والدكتورة نورة المري، والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عضو المجلس الوطني الاتحادي العضو المرافق سالم بن كردوس العامري.

// انتهى //

11:47ت م

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أبو ظبي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي، وجمال الفاخري، والدكتورة نورة المري، والدكتورة حنان الأحمدي.كما حضره عضو المجلس الوطني الاتحادي العضو المرافق سالم بن كردوس العامري.// انتهى //11:47ت م0043

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