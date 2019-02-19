السعودية اليوم / مدني حفر الباطن ينفذ فرضية "إطفاء وإنقاذ وإخلاء" بالسجن العام بالمحافظة



حفر الباطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

نفذ الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن أمس، فرضية إطفاء وإنقاذ وإخلاء، في إدارة السجن العام بالمحافظة، بهدف رفع مستوى الاستعداد والتهيؤ والجاهزية لمواجهة أي طارئ.

وبدأت الفرضية بتلقي مركز العمليات الموحّد بلاغاً يفيد بوجود حريق من خلال اشتعال أحد العنابر، كذلك تصاعد كثيف للأدخنة، ما يتطلب التدخل والإخلاء للسجناء من العنابر.

فيما انطلقت فرق الإنقاذ والإطفاء ومركبات الإسعاف والقيادة على الفور إلى موقع الحادثة، والاجتماع بعد الانتهاء من تنفيذ الفرضية لمناقشة التفاعل وأبرز تفاصيل الفرضية.

ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات من أجل التأكد من جاهزية الجهات المشاركة واستعدادها لمثل هذه الحوادث.

// انتهى //

11:33ت م

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حفر الباطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنفذ الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن أمس، فرضية إطفاء وإنقاذ وإخلاء، في إدارة السجن العام بالمحافظة، بهدف رفع مستوى الاستعداد والتهيؤ والجاهزية لمواجهة أي طارئ.وبدأت الفرضية بتلقي مركز العمليات الموحّد بلاغاً يفيد بوجود حريق من خلال اشتعال أحد العنابر، كذلك تصاعد كثيف للأدخنة، ما يتطلب التدخل والإخلاء للسجناء من العنابر.فيما انطلقت فرق الإنقاذ والإطفاء ومركبات الإسعاف والقيادة على الفور إلى موقع الحادثة، والاجتماع بعد الانتهاء من تنفيذ الفرضية لمناقشة التفاعل وأبرز تفاصيل الفرضية.ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات من أجل التأكد من جاهزية الجهات المشاركة واستعدادها لمثل هذه الحوادث.// انتهى //11:33ت م0034

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