السعودية | شاهد..صور ولي العهد تزين شوارع الهند استعداداً لاستقباله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:49 صباحًا, 19 فبراير 2019 م المناطق_الرياض Advertisements تأهبت الهند منذ وقت مبكر لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان . وانتشرت صور الملك سلمان وولي العهد في الشوارع الهندية وبخاصة في العاصمة نيودلهي ، كما انتشرت اللافتات الترحيبية باللغتين العربية والهندية في الميادين الرئيسية. ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة مهمة وتاريخية إلى الهند، ضمن جولته الآسيوية التي استهلها بزيارة تاريخية ناجحة إلى باكستان.

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