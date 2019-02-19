شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ اليوم حتى الساعة الثانية من يوم غدٍ.

وتشمل كل من الدمام ومحافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والقطيف والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة لها.