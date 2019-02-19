شكرا لقرائتكم قريباً.. لن يحتاج عملاء البنوك لزيارة الفروع لفتح حسابات جارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عن أن عملاء البنوك سيتمكنون قريباً من فتح حساب جارٍ في أحد البنوك السعودية، دون الحاجة لزيارة فروع البنوك.

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وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن العملاء سيتمكنون من فتح حساباتهم الجارية في البنوك، باستخدام بياناتهم الشخصية في منصة “أبشر”.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد منحت عدة مؤسسات مصرفية محلية ودولية، تصريحات للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية “Sandbox”، وتجريب عدة خدمات ومنتجات؛ حيث شرع 11 مصرفاً محلياً ودولياً في العمل على تجريب خدمة فتح الحسابات المصرفية وتحديثها إلكترونياً.



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