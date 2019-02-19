- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مشروع أول فندق من نوعه في المنطقة، خاص بالنساء فقط، ويعمل تحت إدارة وإشراف كادر نسائي سعودي بالكامل.
ونشرت إمارة المنطقة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يظهر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وهو يدشن الفندق ويتفقد عدداً من أجنحته، إيذاناً بإطلاق الفندق الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
ويقع الفندق النسائي الذي أطلق عليه اسم “باين تري حائل” في حي أجا بمدينة حائل، ويضم أجنحة متنوعة خصصت لاستقبال النساء فقط، للمحافظة على خصوصيتهن.
مختارات
- ليفربول ضد البايرن .. خمسة أخبار صادمة للبافاري قبل مواجهة أصدقاء صلاح
-
- 15 وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين في شركة ياسرف
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.