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شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات وغارات للتحالف باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم، بنيران الجيش الوطني اليمني، في جبهة باقم، في محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع “سبتمبر نت” المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل أمس الاثنين، إلى مواقع في مديرية باقم، ورصدها من قبل قوات الجيش اليمني التي كبدتها 8 قتلى في صفوفها اليوم.
وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر الميليشيا الهاربين، وأغارت طائراته على مواقع الميليشيا في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، في منطقة وادي الفحلوين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير دبابة.
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