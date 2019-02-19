شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يقود جهود التهدئة بين الهند وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

حددت شبكة “NDTV” الهندية المحاور الرئيسية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبلادها خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد لقاء بين صاحب السمو الملكي ورئيس الحكومة الهندية غدًا الأربعاء في العاصمة نيودلهي.

وحسب مصادرها الخاصة، فإن عدداً من المحاور الرئيسية سيكون لها تأثيرها الخاص على الزيارة، وعلى رأسها رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

جهود التهدئة

وقالت الشبكة الهندية: إن ولي العهد سيقود جهود التهدئة بين إسلام آباد ونيودلهي خلال زيارته للبلاد، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الرياض تعهدت بتخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين باكستان والهند خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للأولى بالأمس.

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وقالت مصادر لـ” NDTV” من المرجح أن تصدر الهند والمملكة “بيانًا قويًا حول الإرهاب” بعد اجتماع الأربعاء بين رئيس الوزراء مودي والأمير محمد بن سلمان، مشددة على أن الهند تتمتع “بعلاقة قوية ومستقلة مع المملكة”.

التعاون الثنائي

وأوضحت أن من المتوقع تأسيس البلدين “مجلس شراكة إستراتيجية” على المستوى الوزاري، كما سيخططان لتدريبات بحرية مشتركة وتعزيز التعاون الدفاعي خلال هذه الزيارة.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي للرياض في عام 2016، حيث قامت الدولتان بتوسيع التعاون في مجالات متنوعة بما في ذلك التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى توقيع الدولتين اتفاقًا بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسيل الأموال والإرهاب.



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