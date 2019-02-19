شكرا لقرائتكم المسند: نشاط للرياح الشمالية الباردة في هذه المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، وجود نشاط في الرياح الشمالية الباردة والمثيرة للغبار على نطاق واسع من الوسطى خاصة منطقة الرياض.

وتوقع المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمال منطقة ” الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم ” .



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