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شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. الهند تتزين لاستقبال الضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
تأهبت الهند منذ وقت مبكر لاستقبال الضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتزينت الشوارع الهندية وبخاصة في العاصمة نيودلهي بصور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، كما انتشرت اللافتات الترحيبية باللغتين العربية والهندية في الميادين الرئيسية.
ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة مهمة وتاريخية إلى الهند، ضمن جولته الآسيوية التي استهلها بزيارة تاريخية ناجحة إلى باكستان.
وتستهدف زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي في شتى المجالات.
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