خدمة مدى Apple pay الجديدة 2019| طريقة الدفع ومميزاته وخطوات إضافة mada على أجهزة آيفون

أعلنت مدى mada نظام المدفوعات السعودي عن إطلاق خدمة مدى Apple pay الجديدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 الموافق لتاريخ 14 جمادي الآخرة 1440هـ، وقد جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي لـ mada على موقع التواصل الاجتماعي “مدى تويتر”، وقد تم ذلك بالتعاون بين مدى وشركة أبل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة مدى ومميزات الدفع من خلال خدمة Apple pay الجديدة، وخطوات إضافة بطاقة مدى إلى مدى Apple pay على أجهزة آيفون.

خدمة مدى Apple pay الجديدة

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 عن إطلاق خدمة Apple pay بالمملكة العربية السعودية، ويجب علينا بداية القيام بتعريف ماهية “مدى”؟ حيث نجد أن مدى هي هوية الشبكة السعودية للمدفوعات الجديدة والنسخة التي تم تطويرها لإجراء عمليات وخدمات الدفع الإلكتروني بالمملكة، فهي تتمتع بالمرونة والسرعة والأمان عند إجراء خدمة الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فهي تتكون من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، واليوم أطلقت مدى Apple pay الخدمة الجديدة.

وتعمل مدى على ربط كافة أجهزة الصرف الآلي المنتشرة بالمملكة المواقع التجارية الإلكترونية بكافة المناطق، وذلك من خلال نظاماً مركزياً يتحكم بالعمليات المالية بواسطة البطاقة البنكية، وتتم هذه العملية خلا ثوانٍ معدودة، بالإضافة إلى ما يتم إتاحته من قبل النظام من حيث القبول المحلي أو الإقليمي أو العالمي عن طريق الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات وشركات البطاقات العالمية “فيزا”، “ماستركارد”، وبذلك تمنح بطاقات مدى نطاقاً واسعاً لحاملها على المستوى المحلي والخارجي، وقد أضافت شبكة المدفوعات السعودية mada خدمة جديدة وهي مدى Apple pay بالتعاون مع أبل.

مدى Pay

حيث تتيح البطاقة البنكية لحامليها خاصية التمتع بجميع وكافة المزايا عند استخدامها مع خدمة Apple_pay# لتوفير إمكانية الدفع بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، فهي تعطي لحاملو البطاقات إمكانية إضافة بطاقات مدى البنكية إلى جانب البطاقات الائتمانية على أجهزة أبل Apple، وتتم عملية الدفع من خلال جهاز آيفون أو من خلال ساعة أبل الذكية Watch Apple بصورة سهلة وآمنة وضمن أعلى درجات الجودة والآمان الخصوصية، ويتم ذلك من خلال مدى Apple pay الخدمة التي تم إطلاقها اليوم.