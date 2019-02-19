شكرا لقرائتكم خبر عن «مدى»: إطلاق خدمة Apple Pay والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مازن راجح (جدة)

أعلنت «مدى» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفعيل خدمة Apple Pay رسمياً وهي طريقة لإتمام عمليات الشراء في المتاجر وداخل التطبيقات وعلى الويب متوافقة مع أجهزة Apple، وتعتبر أسهل من استخدام البطاقات المصرفية.

ويمكن الدفع بواسطة الخدمة الجديدة باستخدام iPhone أو Apple Watch بعد إضافة بطاقتك المصرفية في الجهاز مع إمكانية دفع محددة بـ100 ريال حالياً، وتعتبر الطريقة أكثر أماناً بسبب أنه عند قيامك بعملية الشراء، تستخدم Apple Pay رقماً خاصاً بكل جهاز ورمزاً فريداً لعملية الشراء، ولهذا، لا يُخزن رقم بطاقتك أبداً على جهازك أو على سيرفرات Apple، وعندما تقوم بالدفع لا تشارك Apple أرقام بطاقتك مع التجار أبداً، ولا يتم بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بعملية الشراء العائدة إليك، حسبما ذكره موقع Apple الخاص بالخدمة.

وتعمل الخدمة مع بعض البنوك المحلية حالياً، بانتظار أن يتم تفعيلها على جميع البنوك في الأيام القادمة.