شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة»: ضبط منزل شعبي يحوي معملاً لتصنيع جنوط السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) ضبطت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية وبمشاركة من فرق وزارة التجارة منزلاً شعبياً يحتوي بداخله معملاً يمارس نشاط إعادة وتصنيع جنوط السيارات، وقامت الفرق بإغلاق المنزل. ضبطت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية وبمشاركة من فرق وزارة التجارة منزلاً شعبياً يحتوي بداخله معملاً يمارس نشاط إعادة وتصنيع جنوط السيارات، وقامت الفرق بإغلاق المنزل. جاء ذلك في حساب أمانة محافظة جدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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