شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الجوف» يحذر من الأمطار الغزيرة.. وكثافة الضباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أنه متابعة للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـساعات الماضية، والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة أدت لجريان بعض الأودية والشعاب، مشيراً إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بتجمع مياه الأمطار، منوهاً إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة بالإضافة لتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وفقاً للتحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأهاب «الضويحي» بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أول بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.