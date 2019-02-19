10 جهات حكومية تشترك في برنامج مكافحة التستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية الهاشتاق التوعوي للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة.
وشهد البرنامج تفاعل جميع الجهات المعنية بمكافحة التستر التي باتت تعمل ضمن منظومة واحدة للقضاء على ممارسات التستر في السوق السعودي، والذي يعد أحد أهم مسببات انتشار الغش والتقليد والبطالة وتهريب الأموال للخارج.
وجاءت فكرة الهاشتاق الذي تفاعلت معه الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر حساباتها في تويتر من أن التستر جريمة خفية، حيث أراد البرنامج التوعية بأضراره ومخاطره من خلال الهاشتاق الطويل «غير متستر»، محذرا من بيئة التستر التي تعد بيئة خصبة للغش التجاري، ومن أسباب تدني مستوى السلع، كما يعطل توفر الفرص الوظيفية والاستثمارية للشباب، فضلا عن كونه مدمرا لاقتصاد المملكة، بسبب الأموال الطائلة التي تختفي دون الاستفادة منها.
وشاركت وزارة التجارة والاستثمار بتغريدة في الهاشتاق جاء فيها «لتحقيق منافسة تجارية عادلة وإيقاف الغش التجاري وتدني جودة السلع».
كما علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين»، وشاركت المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بتغريدة «تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقا لأعلى المعايير من أولوياتنا، لدفع عجلة التنمية، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030».
- وزارة التجارة والاستثمار
- وزارة الداخلية
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- الهيئة العامة للزكاة والدخل
- مؤسسة النقد العربي السعودي
- بنك التنمية الاجتماعية
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
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