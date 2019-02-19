ميركل للقمة العربية الأوروبية في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوجه إلى مصر نهاية الأسبوع الحالي لحضور اجتماع القمة الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت أمس بالعاصمة برلين.

وسوف يجتمع رؤساء دول وحكومات كلا الجانبين سويا في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 24 و25 فبراير الحالي، وسيكون هذا اللقاء الأول من نوعه، ويعد أيضا حساسا نظرا للنزاعات الموجودة بالمنطقة.