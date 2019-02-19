إعادة تشكيل اتحاد السهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض وافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي على استقالة عضو مجلس إدارة اتحاد السهام، عمر الجريفاني، وتعيين وليد الدلاك بديلا عنه، كما وافق على طلب مجلس إدارة الاتحاد بإضافة ناصر السريع وثامر أبوغليه كعضوين في المجلس، ليكون التشكيل الجديد كالتالي: بندر السفير رئيسا، سلمان الأسمري نائبا، وعضوية كل من: مها النحيط، محمد الدوسري، وليد الدلاك، ناصر السريع، ثامر أبوغليه.



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