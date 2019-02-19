شاموسكا وحمدالله وجمهور الهلال نجوم الـ 20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختير المدير الفني للفيصلي، البرازيلي شاموسكا أفضل مدرب في الجولة الـ 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوز فريقه المثير على الاتفاق 4-3، بعد أن كان متأخرا بفارق هدفين حتى الدقيقة 87.

ونال جائزة أفضل لاعب، مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله لنجاحه في قيادة فريقه للفوز على الأهلي بتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت 2-1.

وسبق أن اختير حمدالله أفضل لاعب بالجولة الـ 13.

وحصد جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي للمرة الخامسة، حيث سبق وأن حققها في الجولات الثامنة والتاسعة والـ 12 والـ 18.