خروج قطار فائق السرعة عن سكته في سويسرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين خرج قطار ركاب فائق السرعة من ألمانيا عن القضبان في مدينة بازل السويسرية. وأوضح متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أن القاطرة إضافة إلى عربة واحدة خرجتا عن القضبان مع وصول القطار، الذي كان على متنه 240 راكبا. وجرى إخلاء القطار تدريجيا وتعطلت خدمة القطارات بين محطة (إس بي بي) ومحطة باديشر بانهوف في بازل.



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