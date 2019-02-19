«نزاهة» تستقبل 15٫591 بلاغا خلال 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إحصاءات عن البلاغات الواردة خلال السنة المالية 1439هـ - 1440هـ، 2018، حيث وصل عدد البلاغات إلى 15,591، وبنسبة ارتفاع 50% مقارنة بالسنة المالية 2017 التي بلغت 10,402 بلاغ، إثر الجهود البارزة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

ويأتي إعلان نزاهة عن تلك الإحصاءات انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيمها ورؤية المملكة 2030، كما تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي «خدمة البلاغات» في الموقع الالكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق نزاهة على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة، أو البريد أو البرقية أو بالحضور الشخص.

البلاغات المشمولة باختصاصات نزاهة 7421

قضايا الفساد المالي والإداري 74.3%

سوء الاستعمال الإداري 28.9%

اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام 17.6%

استغلال نفوذ الوظيفة 15.9%

طلبات الحماية من المبلغين0.4%

59 %

من البلاغات استكملت نزاهة بحثها

4.4 %

من البلاغات أحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق

3.37 %

من البلاغات تلقتها رئاسة أمن الدولة

10 %

منها لا تدخل في اختصاصاتها