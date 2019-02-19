السعودية | بعد باكستان.. الهند تترقب زيارة محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم بعد باكستان.. الهند تترقب زيارة محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى محطته الثانية جمهورية الهند، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة لباكستان، وقعت فيها السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، شملت مجالات عدة، منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، إضافة إلى مذكرات تفاهم.

وكان ولي العهد السعودي التقى في باكستان إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، الذي قلده أرفع وسام مدني، قائد الجيش الباكستاني، ووفدا برلمانيا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.