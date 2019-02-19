، وكيل الديوان الأميري بالكويت عن "معرض الفهد": مشاهد مؤثرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "وزير المالية الأردني": قصص وتاريخ يجمعنا نفخر به جميعاً

يستمر معرض "الفهد.. روح القيادة" بالكويت، في استقبال زواره من الأمراء والشيوخ والوزراء العرب الذين يرصدون شهاداتهم ويصفون مشاعرهم حول محتوياته التاريخية.

ووصف ‏الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة، المعرض بأنه يُثلج الصدر ومؤثر في نفوس الكويتيين.

من جهته، أكد ‏وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية لدى زيارته للمعرض، أنه يعبّر عن تاريخ السعودية والكويت، ونفخر بالتاريخ الذي يجمعنا كلنا.

ومن المتعارف عليه أن كلاً من السعودية والكويت جمعتهما دائماً وعلى مدى الأزمنة والعصور أخوّة راسخة وعلاقات وثيقة أثتبتتها المواقف والأزمات وقصص حكاها معرض#الفهد_روح_القيادة للزوار، واختصر عقوداً طويلة من العلاقات والترابط بين الجانبين؛ فكانت لحظات ومشاهدات استذكار لتاريخ زاخر بعطاء وإنجازات وتضحيات تعكس وفاءً ووحدة وعلاقة متينة.

واستعرض جناح "فهد والدولة" بمعرض #الفهد_روح_القيادة، ما تَبَنّته ونفّذته المملكة في عهد "الفهد" من مشاريع لتطوير القطاع العسكري وما شهده من قفزات هائلة على كل الأصعدة، عاش تفاصيلها زوار المعرض داخل الجناح.

واجتذب جناح البر والمقناص، الزوار عبر صور تجمع الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بإخوانه وأبنائه في الصحراء؛ حيث كان محباً للصيد والتجول في صحراء المملكة؛ خاصة خلال أوقات الربيع.