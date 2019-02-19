، العراق.. وفاة 6 من توائم "ديالي" الـ7 والطفلة الأخيرة بحالة حرجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - والدهم: لم يحدث أي تدخل طبي ببدايات الحمل وفوجئنا بالطفل السابع

بعد أقل من أسبوع على أغرب حالة ولادة طبيعية في العراق بعد نجاح ولادة 7 توائم بطريقة طبيعية بديالي؛ كان الموت مصير 6 منهم، بسبب مشاكل صحية ناتجة عن الولادة المبكرة؛ فيما لا تزال الطفلة الأخيرة في حالة صحية حرجة.

وقال والد الأطفال السبعة "حمزة الماس"؛ وفق ما نقلته شبكة "رووداو" الإعلامية في ديالى: إن "ستة من أطفالي توفوا بسبب مشاكل صحية نتيجة الولادة المبكرة وعدم اكتمال نموهم؛ أما الطفلة السابعة فهي في حالة غير مستقرة".

وسجل مستشفى البتول للنساء والأطفال، الأسبوع الماضي، دخول امرأة في الخامسة والعشرين من العمر وهي في حالة الولادة، وتَبَيّن خلال الفحوصات الأولية حدوث حالة ولادة مبكرة أنجبت خلالها المرأة صبياً وست فتيات بطريقة طبيعية؛ في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق.

وفي وقت سابق، أكد مدير المستشفى علي جديس، أن "حالة الأم مستقرة إلا أن حالة الأطفال حرجة مع وفاة اثنين من الأطفال في وقت لاحق بالعناية المركزة".

من جهته، أكد والد الأطفال عدم وجود أي تدخل طبي في مراحل الحمل الأولية؛ إلا أنه تفاجأ بوجود الطفل السابع والذي لم يظهر خلال الفحوصات الأولية التي أظهرت وجود ستة أطفال فقط.