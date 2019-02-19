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تحتفل جمعية الإعاقة الحركية "حركية" بالزواج الجماعي التاسع؛ حيث يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية "حركية" في 15/ 6/ 1440هـ، حفل الزواج الجماعي التاسع لذوي الإعاقة الحركية، بفندق الإنتركونتننتال.
ويسبق الحفلَ، حفلُ الزواج النسائي يوم 14/ 6/ 1440هـ، على شرف الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وكذلك العديد من سيدات المجتمع وذوات وأهالي المنتسبات والعرسان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع: إن هذا الزواج في نسخته التاسعة، يأتي ضمن منظومة من الخدمات التي تقدّمها الجمعية لذوي الإعاقة الحركية؛ حيث نعتزم تزويج قرابة (90 شاباً وفتاة) هذا العام، تتكفل الجمعية بإقامة الحفل لجميع العرسان، وبالإقامة في فنادق مناسبة لهم لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم إعانات نقدية وهدايا وأجهزة منزلية ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، وإلحاقهم بالبرامج العلاجية اللازمة.
وأضاف أن هذه المناسبة تأتي ضمن المناسبات والإنجازات التي تُحققها الجمعية في سياق رسالتها الإنسانية الطموحة؛ امتداداً للدعم الكبير والاهتمام الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة، إضافة للدعم والتشجيع المتواصل من رجال الأعمال والمحسنين ومن عامة المواطنين.
كما تتقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار، بجزيل الشكر والعرفان لكل مَن ساهم في دعم برنامج الزواج الجماعي.
في نسخته التاسعة.. أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لـ"حركية"أحمد البراهيم الخليج 365 2019-02-19
تحتفل جمعية الإعاقة الحركية "حركية" بالزواج الجماعي التاسع؛ حيث يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية "حركية" في 15/ 6/ 1440هـ، حفل الزواج الجماعي التاسع لذوي الإعاقة الحركية، بفندق الإنتركونتننتال.
ويسبق الحفلَ، حفلُ الزواج النسائي يوم 14/ 6/ 1440هـ، على شرف الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وكذلك العديد من سيدات المجتمع وذوات وأهالي المنتسبات والعرسان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع: إن هذا الزواج في نسخته التاسعة، يأتي ضمن منظومة من الخدمات التي تقدّمها الجمعية لذوي الإعاقة الحركية؛ حيث نعتزم تزويج قرابة (90 شاباً وفتاة) هذا العام، تتكفل الجمعية بإقامة الحفل لجميع العرسان، وبالإقامة في فنادق مناسبة لهم لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم إعانات نقدية وهدايا وأجهزة منزلية ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، وإلحاقهم بالبرامج العلاجية اللازمة.
وأضاف أن هذه المناسبة تأتي ضمن المناسبات والإنجازات التي تُحققها الجمعية في سياق رسالتها الإنسانية الطموحة؛ امتداداً للدعم الكبير والاهتمام الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة، إضافة للدعم والتشجيع المتواصل من رجال الأعمال والمحسنين ومن عامة المواطنين.
كما تتقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار، بجزيل الشكر والعرفان لكل مَن ساهم في دعم برنامج الزواج الجماعي.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:54 AM
لقرابة 90 شاباً وفتاة وضمن منظومة الخدمات التي تقدّمها الجمعية
تحتفل جمعية الإعاقة الحركية "حركية" بالزواج الجماعي التاسع؛ حيث يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية "حركية" في 15/ 6/ 1440هـ، حفل الزواج الجماعي التاسع لذوي الإعاقة الحركية، بفندق الإنتركونتننتال.
ويسبق الحفلَ، حفلُ الزواج النسائي يوم 14/ 6/ 1440هـ، على شرف الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وكذلك العديد من سيدات المجتمع وذوات وأهالي المنتسبات والعرسان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع: إن هذا الزواج في نسخته التاسعة، يأتي ضمن منظومة من الخدمات التي تقدّمها الجمعية لذوي الإعاقة الحركية؛ حيث نعتزم تزويج قرابة (90 شاباً وفتاة) هذا العام، تتكفل الجمعية بإقامة الحفل لجميع العرسان، وبالإقامة في فنادق مناسبة لهم لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم إعانات نقدية وهدايا وأجهزة منزلية ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، وإلحاقهم بالبرامج العلاجية اللازمة.
وأضاف أن هذه المناسبة تأتي ضمن المناسبات والإنجازات التي تُحققها الجمعية في سياق رسالتها الإنسانية الطموحة؛ امتداداً للدعم الكبير والاهتمام الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة، إضافة للدعم والتشجيع المتواصل من رجال الأعمال والمحسنين ومن عامة المواطنين.
كما تتقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار، بجزيل الشكر والعرفان لكل مَن ساهم في دعم برنامج الزواج الجماعي.
، في نسخته التاسعة.. أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لـ"حركية" ،
المصدر : الخليج 365
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