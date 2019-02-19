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فجّرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة كبرى، بعدما كشفت شركة "أبل" الأمريكية، أنها بدأت فعلياً تستعد لعصر ما بعد هواتف "آيفون" الذكية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريراً عن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، الذي كشف عن أن شركته تحاول تقليص الاعتماد على مبيعات "آيفون"؛ استعداداً للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية، وبالأخص عصر ما بعد "آيفون".
وأوضح "كوك" في تصريحاته، أن الشركة الأمريكية تُجري حالياً تغييرات كبيرة في قياداتها؛ لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة.
وقالت "وول ستريت جورنال": إن "أبل" بدأت في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام الشركة.
وستهتم "أبل" في الفترة المقبلة بتطوير مجال الخدمات التي تقدّمها والتقنيات التحويلية على حساب الاهتمام بمبيعات هواتف "آيفون" الشهيرة لديها.
وقال "كوك" عن أبرز الخدمات والتقنيات التي ستهتم بها "أبل" في الفترة المقبلة: خدمات الترفيه المرئي، وتحديداً مشروعات متعلقة بـ"عالم السينما والتليفزيون"، بالإضافة إلى تقنيات بث الموسيقى عبر الإنترنت، ومبيعات التطبيقات عبر "آب ستور".
وأشارت "أبل" إلى أن ذلك يُعد تحولاً كبيراً في استراتيجية أبل؛ خاصة وأن مبيعات هواتف "آيفون" تشكّل ثلثيْ أرباح "أبل" تقريباً.
مفاجأة.. "أبل" تستعد لعصر ما بعد "آيفون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
فجّرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة كبرى، بعدما كشفت شركة "أبل" الأمريكية، أنها بدأت فعلياً تستعد لعصر ما بعد هواتف "آيفون" الذكية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريراً عن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، الذي كشف عن أن شركته تحاول تقليص الاعتماد على مبيعات "آيفون"؛ استعداداً للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية، وبالأخص عصر ما بعد "آيفون".
وأوضح "كوك" في تصريحاته، أن الشركة الأمريكية تُجري حالياً تغييرات كبيرة في قياداتها؛ لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة.
وقالت "وول ستريت جورنال": إن "أبل" بدأت في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام الشركة.
وستهتم "أبل" في الفترة المقبلة بتطوير مجال الخدمات التي تقدّمها والتقنيات التحويلية على حساب الاهتمام بمبيعات هواتف "آيفون" الشهيرة لديها.
وقال "كوك" عن أبرز الخدمات والتقنيات التي ستهتم بها "أبل" في الفترة المقبلة: خدمات الترفيه المرئي، وتحديداً مشروعات متعلقة بـ"عالم السينما والتليفزيون"، بالإضافة إلى تقنيات بث الموسيقى عبر الإنترنت، ومبيعات التطبيقات عبر "آب ستور".
وأشارت "أبل" إلى أن ذلك يُعد تحولاً كبيراً في استراتيجية أبل؛ خاصة وأن مبيعات هواتف "آيفون" تشكّل ثلثيْ أرباح "أبل" تقريباً.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:59 AM
تصريحات لرئيس الشركة الأمريكية تكشف التفاصيل
فجّرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة كبرى، بعدما كشفت شركة "أبل" الأمريكية، أنها بدأت فعلياً تستعد لعصر ما بعد هواتف "آيفون" الذكية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريراً عن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، الذي كشف عن أن شركته تحاول تقليص الاعتماد على مبيعات "آيفون"؛ استعداداً للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية، وبالأخص عصر ما بعد "آيفون".
وأوضح "كوك" في تصريحاته، أن الشركة الأمريكية تُجري حالياً تغييرات كبيرة في قياداتها؛ لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة.
وقالت "وول ستريت جورنال": إن "أبل" بدأت في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام الشركة.
وستهتم "أبل" في الفترة المقبلة بتطوير مجال الخدمات التي تقدّمها والتقنيات التحويلية على حساب الاهتمام بمبيعات هواتف "آيفون" الشهيرة لديها.
وقال "كوك" عن أبرز الخدمات والتقنيات التي ستهتم بها "أبل" في الفترة المقبلة: خدمات الترفيه المرئي، وتحديداً مشروعات متعلقة بـ"عالم السينما والتليفزيون"، بالإضافة إلى تقنيات بث الموسيقى عبر الإنترنت، ومبيعات التطبيقات عبر "آب ستور".
وأشارت "أبل" إلى أن ذلك يُعد تحولاً كبيراً في استراتيجية أبل؛ خاصة وأن مبيعات هواتف "آيفون" تشكّل ثلثيْ أرباح "أبل" تقريباً.
، مفاجأة.. "أبل" تستعد لعصر ما بعد "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
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