، مبعوث جورجيا يقدم خطاب اعتماده لدى منظمة التعاون الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش مع العثيمين مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

قدّم سفير جورجيا في المملكة فاختانغ جوشفيلي، أمس، خطاب اعتماده مبعوثاً خاصاً لجورجيا لدى منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك للأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وأجرى الأمين العام وضيفه خلال اللقاء الذي جرى بعد تقديم أوراق الاعتماد، مناقشات حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب السفير جوشفيلي عن حرص بلاده على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة حول القضايا المشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.

من جهته، أكد الأمين العام في معرض ترحيبه بالمبعوث الخاص الجديد، أهمية تبادل الآراء بانتظام بين جورجيا والأمانة العامة للمنظمة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك على دعم وتعاون منظمة التعاون الإسلامي له بشكل مستمر خلال مهمته مبعوثاً خاصاً لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.