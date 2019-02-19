، "مدني الجوف" يكشف تبعات الحالة الماطرة بالمنطقة ،

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أكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن أغلب البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات في الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة تنحصر في تجمُّع مياه الأمطار، ولم يسجل أيّ أضرار، ولله الحمد.
تفصيلاً، قال "الضويحي"؛ إنه متابعة للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب وجاءت معظم البلاغات التي تم تسلُّمها خلالها عن تجمُّع مياه الأمطار.
وأشار متحدث الدفاع المدني بالجوف، إلى حدوث انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وذلك وفقاً للتحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
"مدني الجوف" يكشف تبعات الحالة الماطرة بالمنطقةفهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-19
أكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن أغلب البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات في الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة تنحصر في تجمُّع مياه الأمطار، ولم يسجل أيّ أضرار، ولله الحمد.
تفصيلاً، قال "الضويحي"؛ إنه متابعة للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب وجاءت معظم البلاغات التي تم تسلُّمها خلالها عن تجمُّع مياه الأمطار.
وأشار متحدث الدفاع المدني بالجوف، إلى حدوث انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وذلك وفقاً للتحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:39 AM
دعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع الإرشادات
أكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن أغلب البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات في الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة تنحصر في تجمُّع مياه الأمطار، ولم يسجل أيّ أضرار، ولله الحمد.
تفصيلاً، قال "الضويحي"؛ إنه متابعة للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب وجاءت معظم البلاغات التي تم تسلُّمها خلالها عن تجمُّع مياه الأمطار.
وأشار متحدث الدفاع المدني بالجوف، إلى حدوث انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وذلك وفقاً للتحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
، "مدني الجوف" يكشف تبعات الحالة الماطرة بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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