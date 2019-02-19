محمد بن مسعود - الدمام - "مدى" أطلقتها اليوم رسمياً بالتعاون مع شركة أبل نشر نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، قائمة بالبنوك التي توفر خدمة "Apple Pay" في المملكة حالياً. وتضم القائمة بنوك: "الراجحي والأهلي والرياض ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة". وأعلن "مدى"، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة "Apple Pay" في المملكة رسمياً، وذلك بالتعاون مع شركة أبل. تعرَّف على قائمة البنوك الموفرة لـ "Apple Pay" حالياً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19 نشر نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، قائمة بالبنوك التي توفر خدمة "Apple Pay" في المملكة حالياً. وتضم القائمة بنوك: "الراجحي والأهلي والرياض ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة". وأعلن "مدى"، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة "Apple Pay" في المملكة رسمياً، وذلك بالتعاون مع شركة أبل. 19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440 10:37 AM "مدى" أطلقتها اليوم رسمياً بالتعاون مع شركة أبل "مدى" أطلقتها اليوم رسمياً بالتعاون مع شركة أبل نشر نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، قائمة بالبنوك التي توفر خدمة "Apple Pay" في المملكة حالياً. وتضم القائمة بنوك: "الراجحي والأهلي والرياض ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة". وأعلن "مدى"، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة "Apple Pay" في المملكة رسمياً، وذلك بالتعاون مع شركة أبل. ، تعرَّف على قائمة البنوك الموفرة لـ "Apple Pay" حالياً ،

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