الكشف عن سبب وفاة الأمير عبدالله بن فيصل وإصابة زوجته

كشف مقربون من عائلة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الإثنين، أن سبب وفاته هو حريق في منزله، تسبب أيضًا في إصابة زوجته.
وقال الإعلامي محمد الشمري في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، إن “سبب وفاة الأمير عبدالله بن فيصل يعود لحريق في المنزل، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء”.
من جانبه، نعى الشاعر عبدالله بن ربيعان، الأمير الراحل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، وأكد أيضًا أن الوفاة ناجمة عن حريق أيضًا، وختم تغريدته بـ”وكل من مات في حريق شهيد بإذن الله”.
وفي ذات السياق، ذكرت المدونة مهاوي الحميداني، التي يبدو أنها مُقرَّبة من أسرة الأمير الراحل، أن سبب وفاة الأمير عبدالله بن فيصل حريق، وأن الحادث تسبب بإصابة زوجته، الأميرة العنود بنت عبدالعزيز آل سديري.
وكان الديوان الملكي، أعلن مساء اليوم، وفاة الأمير عبدالله، كما نعاه عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها، دون أن يشير أي منهم لظروف وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عامًا.
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