مستشار قانوني يطالب بإلغاء نظام الكفالة.. ويوضح: سيضمن القضاء على التستر التجاري- فيديو

اعتبر مستشار قانوني أن إلغاء نظام الكفالة سيشكّل ضماناً للقضاء على التستر التجاري، لافتاً إلى أن كفالة السعودي للأجنبي، هي التي تعطي غطاءً لعمليات التستر، وتجعل الأجنبي يستفيد من المزايا التي تعطى للسعودي، في مقابل منحه مبلغاً من المال.

وقال المستشار القانوني سلطان العنزي، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن نظام التستر التجاري المعمول به حالياً، رغم العقوبات المنصوصة فيه، لكنه لا يحل مشكلة التستر التجاري، بعدما أصبح التستر بمثابة اقتصاد ظل منتشراً ومستشرياً، ويدير نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات المحلية.

وأضاف العنزي أن نظام الكفالة يتعارض مع نظام مكافحة التستر التجاري، لذلك فإن إلغاءه وجعل الدولة هي التي تكفل الأجانب، سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة، وبدلاً من دفع أموال الكفالة للمواطنين، يتم دفعها للدولة، فتدخل خزينتها، وتتم مراقبتها من خلال مؤسسة النقد والهيئة العامة للاستثمار، ومعرفة تدفقات الأموال بشكل دقيق ومصادرها.