4 مناطق بالمملكة معرضة لـ أمطار رعدية ورؤية غير واضحة خلال الساعات القادمة

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إن نظام الإنذار المبكر، أصدر تنبيهات متقدمة لمناطق “حائل، والحدود الشمالية والشرقية”، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية بمنطقة حائل تبدأ متوسطة ثم تصبح غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل حائل والغزالة وبقعاء والشملي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية، ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.05 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 ظهر الثلاثاء.

أما فيما يخص نجران، فأضافت أنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة نجران وشرورة وحبونا وخباش، وتبدأ الساعة الـ01.15 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 صباح الأربعاء.

وأضافت: من المتوقع، أن تشهد المنطقة الشرقية، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القيصومة وحفر الباطن والجبيل والخفجي والدمام والقطيف والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ04.00 فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء.