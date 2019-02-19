هكذا علقت صحفية أمريكية على حضورها فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكدت صحفية أمريكية أنها حرصت على حضور وتغطية فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لأول مرة، لكي تشاهد الثقافة السعودية عن قرب، مبينةً أنها اندهشت من التنظيم والتنافس الكبير خلال جولات المهرجان.

وأوضحت “إليزابيث” أن هذه النسخة تميزت بالمشاركة النسائية من قبل الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن، ما كان له أثر كبير في المنافسات، وأشارت إلى أنها تتواصل مع أصدقائها في مدينة نيويورك وتدعوهم لزيارة السعودية لمشاهدة الفعاليات الضخمة الفريدة من نوعها.

وأضافت أنه يوجد في السعودية حاليا عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات التي تدهشها، وقبل قدومها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كانت في زيارة لشتاء طنطورة، واصفة ما شاهدته هناك بالجميل والرائع جدًّا، وأنها بدأت تحرص على حضور جميع الفعاليات.

وبينت إليزابيث أنها تقوم دائماً بتزويد أصدقائها بالصور التي تلتقطها في المملكة ليشاركوها ما يحدث في السعودية من تطور هائل يصل إلى حد الإبهار، وقد تعرفت خلال وجودها هنا على ثقافة السعوديين والعرب بشكل كامل، وأصبحت تتحدث كلمات عربية.