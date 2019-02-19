طقس المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة وخباش، والأجزاء المجاورة،وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة قد توقعت سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل،وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية بين المتوسطة والخفيفة منذ أيام، كما تشهد عدد من مناطقها انخفاضا في درجات الحرارة.