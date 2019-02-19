شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : انعدام الرؤية الأفقية على منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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