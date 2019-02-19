شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد 159 كيلومترًا من جنوب شرقي منطقة مالانج وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).