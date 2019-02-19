شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر باكستان عقب زيارة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

غادر -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس، إسلام أباد عقب زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.



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